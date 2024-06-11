ليبيا تبدأ تطبيق نظام "الكفيل" لتقنين العمالة الأجنبية

اعتمدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية نظام "الكفيل الخاص" لتقنين العمالة الأجنبية، و"مكافحة توطين الأجانب في ليبيا"، بحسب ما ذكر وزير العمل علي العابد.

وأكد في مقابلة مع موقع "أصوات مغاربية" أن "الشركات المحلية ستكون الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية للعمالة الأجنبية، التي سيجري استجلابها"، مبينًا أن النظام إجراء جديد تنص عليه الفقرة الـ6 من القانون رقم 24 لسنة 2023.

وأشار الوزير الليبي إلى أن الحكومة بدأت بتطبيق نظام الكفيل، موضحًا أن "هناك فترة سماح ممنوحة حاليا، مدتها 90 يوما، يجب أن يتوجه خلالها العامل المقيم في ليبيا إلى أقرب مكتب عمل لتعبئة بياناته عبر منصة "وافد" الرقمية أو 130 مكتبًا للعمل موزعة في أنحاء البلاد.

ونوه إلى أن النظام يهدف إلى إلزام الشركات وأصحاب العمل الليبيين مسؤولية مع الدولة عن سلامة الأجانب العاملين في البلاد وأماكن وجودهم وسلامة إجراءاتهم القانونية والصحية.