الدولار يستقر قبيل بيانات تضخم أمريكية والين يلامس أدنى مستوى في شهر

تلقى الدولار اليوم الأربعاء دعما من التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يخفض أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة حول التضخم هذا الأسبوع بينما لامس الين أقل مستوياته في أربعة أسابيع.

وصعد الدولار بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب مبيعات باهتة لسندات لأجل سنتين وخمس سنوات مما أثار شكوكا حول الطلب على أدوات دين الحكومة الأمريكية، وفقا لرويترز.

وتراجع اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.0848 دولار لكنه يتجه لتسجيل أول مكاسبه الشهرية هذا العام بواقع 1.7 بالمئة هذا الشهر. وسجل الجنيه الإسترليني 1.27525 في أحدث التداولات متجها للارتفاع اثنين بالمئة في مايو أيار.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، ليبلغ 104.7 نقطة مبتعدا عن أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 104.33 التي لامسها أمس الثلاثاء. وانخفض المؤشر 1.5 بالمئة في مايو أيار.

ولم يشهد الدولار الأسترالي تغيرا يذكر مسجلا 0.66485 دولار أمريكي بعد أن ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في أستراليا بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في أبريل نيسان، مما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة.

ولامس الين أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 157.41 للدولار في وقت مبكر اليوم الأربعاء إذ تعود العملة اليابانية إلى مستويات أدت إلى تدخلات مشتبه بها من طوكيو في نهاية أبريل نيسان ومطلع مايو أيار. وبلغ الين في أحدث التعاملات 157.255 مقابل الدولار.