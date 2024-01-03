تراجع "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" في أولى جلسات العام الجديد‎

أغلق المؤشران "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" المجمع على انخفاض في أولى جلسات التداول في 2024، متأثرين بانخفاض سهم أبل بعد خفض أحد البنوك الاستثمارية تصنيفها، وتراجع أسهم شركات تكنولوجية أخرى جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

ووفقاً للبيانات الأولية، انخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 26.79 نقطة أو ما يعادل 0.56% إلى 4743.04 نقطة.

ونزل المؤشر "ناسداك" المجمع 246.58 نقطة أو 1.64% إلى 14764.77 نقطة.

لكن المؤشر "داو جونز" الصناعي ارتفع 31.47 نقطة أو 0.08% إلى 37721.01 نقطة.