السعودية وسوريا تتفقان على استئناف الأنشطة التجارية والاستثمارية

اتفقت المملكة العربية السعودية وسوريا، اليوم الإثنين، على إعادة فتح مسار التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة والفعاليات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

جاء الإعلان عن ذلك الاتفاق خلال لقاء جمع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام والوفد المرافق له.

والتقى الجانبان على هامش مشاركتهما في مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد بالرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب الوكالة السعودية، أبدى أعضاء الوفد السوري تقديرهم لمواقف المملكة تجاه سوريا وشعبها، مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة ورغبة قطاع الأعمال السوري بالدخول للسوق السعودي والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد الجانبان ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية وتمكين المستثمرين من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وسوريا، وإقامة الملتقيات الاقتصادية بما يدفع قدماً بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.