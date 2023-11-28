نحو 350 ألف روسي دون كهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، اليوم الثلاثاء، أن فنيي الطاقة يواصلون استعادة إمدادات الطاقة التي تعطلت بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوب روسيا، ولا يزال 346 ألف مواطن بحاجة إلى الاتصال بالشبكة الكهربائية.
وقال الوزير لقناة "روسيا 24" المحلية، "إنه حتى اليوم، ما زال توفير التيار الكهربائي لـ 346 ألف مستهلك غير ممكن، وتمت استعادة إمدادات الكهرباء بالكامل في إقليم كراسنودار وجمهورية داغستان ومنطقة روستوف".
ووفقًا للوزير الروسي تجري أعمال الصيانة في شبه جزيرة القرم، حيث لا يزال نحو 100 ألف شخص هناك دون كهرباء، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون.
وكانت إمدادات الطاقة تعطلت في نحو 610 تجمعات سكنية في ست مناطق جنوب روسيا نتيجة تأثير إعصار قوي، جاء مصحوبًا بهبات رياح تصل سرعتها إلى 40 مترًا في الثانية. وفي المجمل، بقي نحو 13 ألف مبنى سكني دون كهرباء، فيما تضرَّر العديد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة بحسب وزارة الطوارئ الروسية.