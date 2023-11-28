نحو 350 ألف روسي دون كهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية‎

أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، اليوم الثلاثاء، أن فنيي الطاقة يواصلون استعادة إمدادات الطاقة التي تعطلت بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوب روسيا، ولا يزال 346 ألف مواطن بحاجة إلى الاتصال بالشبكة الكهربائية.

وقال الوزير لقناة "روسيا 24" المحلية، "إنه حتى اليوم، ما زال توفير التيار الكهربائي لـ 346 ألف مستهلك غير ممكن، وتمت استعادة إمدادات الكهرباء بالكامل في إقليم كراسنودار وجمهورية داغستان ومنطقة روستوف".