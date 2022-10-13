صندوق النقد: لبنان لم ينفذ تدابير لازمة لبرنامج تمويل

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، إن المحادثات مع لبنان لا تزال معلقة، إذ لم ينفذ مسؤولوه بعد التدابير المطلوبة لتلقي برنامج تمويل من الصندوق.

وأضافت جورجيفا خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "هذا التعطل لا يزال قائما ولا سبيل لتجاوزه إلا بتنحية الزعماء السياسيين في لبنان ما يقسمهم جانبا والوصول لمرحلة خدمة شعب لبنان الذي لا يستحق أقل من ذلك".

ووفقا لموقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني على الإنترنت، فإن التدابير المسبقة هي إجراءات يلزم تنفيذها قبل أن يوافق المجلس التنفيذي على برنامج يدعمه الصندوق.

وقال صندوق النقد الشهر الماضي إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لا يزال بطيئا للغاية، خاصة تنفيذ تلك التي اتفق عليها لبنان مع الصندوق في أبريل/ نيسان.

وتوصل الصندوق إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان يتطلب إصلاحات تطبقها بيروت قبل أن يقرر مجلسه ما إذا كان سيقر الاتفاق.

ويشمل الاتفاق على مستوى الخبراء تسهيلا تمويليا على مدى 46 شهرا طلب لبنان بموجبه إمكان الحصول على ما يوازي ثلاثة مليارات دولار.

ويعتبر الاتفاق مع صندوق النقد حيويا للبنان ليبدأ التعافي من انهيار اقتصادي يعصف به منذ 2019، وحرم المودعين من أموالهم وهوى بقيمة العملة المحلية وزاد الفقر زيادة حادة، في أسوأ أزمة تمر بها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990.