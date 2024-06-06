ارتفاع صاروخي في أسعار أضاحي العيد بالمغرب.. ما السر؟‎

دأب حفيظ وهو رجل أربعيني يقطن بمدينة الدار البيضاء المغربية على اقتناء سلالة "الصردي" أو ملك الأكباش كما يسمونه في المغرب لأداء شعيرة عيد الأضحى؛ لكن هذه السنة فضل اقتناء سلالة "الميرينوس" المستوردة من إسبانيا.

وقال حفيظ في حديث مع "إرم نيوز"، إن سعر سلالة "الصردي" يتراوح خلال هذه السنة ما بين 4000 و10000 درهم في الأسواق الشعبية (ما بين 400 و1000 دولار) في سابقة هي الأولى من نوعها، مشيراً إلى أنه كان في السابق يخصص ميزانية لا تتعدى 3500 درهم (350 دولارا) لاقتناء أضحية بمواصفات عالية.

وأبرز المتحدث أن سعر سلالة "الصردي" الشهيرة بخصائصها المتعددة وجودة لحومها قفز إلى 83 درهما للكيلوغرام (8.3 دولار)، بينما يصل سعر سلالة "الميرينوس" المستورد من إسبانيا 67 درهما للكيلوغرام.