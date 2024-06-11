البنك الدولي يوافق على استضافة صندوق "خسائر وأضرار" المناخ

وقُوبلت خطة البنك الدولي لاستضافة الصندوق في البداية بانتقادات من بعض الدول التي تشعر بالقلق من أن ذلك يعطي المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تعيّن رئيس البنك الدولي، قدرًا كبيرًا من النفوذ.

وجاء في الخطة أيضًا أن الصندوق سيبقى في استضافة البنك الدولي لأربع سنوات كصندوق وساطة مالية، وسيظل مجلس إدارة الصندوق مستقلاً عن البنك، مع احتفاظه بهيكل إدارته الخاص والسيطرة على قرارات التمويل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هارجيت سينغ، وهو ناشط مناخي ومدير المشاركة العالمية في معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري غير الربحية، أنه يتعيّن على البنك، الآن، إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقيات الاستضافة والوصاية بحلول أغسطس/ آب.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستساعد في ضمان استقلالية مجلس إدارة الصندوق في العمليات، وضمان الوصول المالي للدول النامية.