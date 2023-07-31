ارتفاع "لافت" في إيردات السياحة بتركيا
قفزت إيرادات السياحة في تركيا إلى 12.98 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 23.1 % خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لما أظهرته بيانات معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين.
وقالت قناة "إن تي في" التركية، إن إيرادات القطاع السياحي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت 21.7 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 27%.
وأضافت القناة أن 22 مليون زائر دخلوا البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي.
وحول تراجع نسبة إشغال الفنادق، قال وزير السياحة، محمد نوري إرسوي، إن أسباب التراجع تعود إلى تأثير الزلزال والمناخ، إلى جانب شراء مساكن والإقامة فيها، بدلاً من الفنادق، وتقلص القدرة الشرائية في العالم.
وحققت إيرادات القطاع السياحي في تركيا عام 2022 ارتفاعا غير مسبوق بلغت نسبته 53.4 % عن عام 2021 فبلغت نحو 46.28 مليار دولار، بعد تلاشي آثار جائحة كورونا وتدفق أعداد كبيرة من الروس إلى تركيا جراء الحرب في أوكرانيا.
المصدر: قناة NTV ومعهد الإحصاء التركي