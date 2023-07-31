ارتفاع "لافت" في إيردات السياحة بتركيا

قفزت إيرادات السياحة في تركيا إلى 12.98 مليار دولار، بارتفاع بلغت نسبته 23.1 % خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفقا لما أظهرته بيانات معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين.

وقالت قناة "إن تي في" التركية، إن إيرادات القطاع السياحي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت 21.7 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 27%.

وأضافت القناة أن 22 مليون زائر دخلوا البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي.