وزراء مالية مجموعة السبع يتفقون على خطة لتنويع سلاسل الإمداد

كشفت مسودة بيان أن وزراء مالية مجموعة الدول السبع لأكبر اقتصادات عالمية، اتفقوا على إطلاق خطة بحلول نهاية هذا العام لتنويع سلاسل التوريد العالمية التي من شأنها "المساهمة في حماية أمن الطاقة".

وأظهرت المسودة أن وزراء مالية مجموعة السبع طالبوا أيضا بضرورة "البقاء في حالة يقظة والتحلي بالخفة والمرونة"، في توجيه السياسة وسط حالة الضبابية المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.

ولم تشر مسودة البيان إلى الأزمة المرتبطة بسقف الدين الأمريكي.

وفيما يتعلق بمشاكل النظام المصرفي، قالت المسودة إن النظام المالي "مرن" بسبب الإصلاحات التنظيمية المالية التي تم تنفيذها بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وورد في المسودة "سنعالج الثغرات في البيانات والرقابة والتنظيم في النظام المصرفي".

وسيصدر وزراء مالية مجموعة السبع، الذين اجتمعوا لثلاثة أيام في مدينة نيجاتا اليابانية، البيان النهائي في وقت لاحق اليوم السبت.

وذكرت المسودة أن "تنويع سلاسل الإمداد يمكن أن يسهم في حماية أمن الطاقة ويساعدنا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".

وأضافت أن مجموعة السبع ستعمل مع الدول المهتمة والمنظمات الدولية ذات الصلة بهدف إطلاق الخطة بحلول نهاية هذا العام على أقصى تقدير.