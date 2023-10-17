"رولز رويس" تعتزم إلغاء 2500 وظيفة‎

تعتزم مجموعة "رولز رويس" الصناعية البريطانية المتخصصة في محركات الطائرات، إلغاء ما يصل إلى 2500 وظيفة في مختلف أنحاء العالم لخفض تكاليفها، في إطار خطة إعادة تنظيم يقودها رئيسها الجديد.

وأفادت "رولز رويس" بأن "إلغاء ما يتراوح بين 2000 و2500 وظيفة، أو ما يصل إلى 6% من القوى العاملة العالمية البالغة 42 ألف شخص، يشكّل المرحلة التالية من خطة إعادة تنظيم تمتد على سنوات عدة".

وقال المدير العام توفان إرغينبيلغيتش في بيان، اليوم الثلاثاء: "نحن نبني رولز رويس لتكون جاهزة للمستقبل، وهو ما يعني الوصول إلى شركة أصغر حجماً وأكثر كفاءة".

وكانت المجموعة قد خفضت عدد موظفيها بشكل كبير مع إلغائها 9 آلاف وظيفة خلال الجائحة، عندما أصيب قطاع الطيران بشلل تام.