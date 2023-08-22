السعودية تنضم لاتفاقية دولية بشأن عقود بيع البضائع

أعلنت السعودية انضمامها رسميًّا إلى "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع" (CISG) لتصبح الدولة رقم 96 عالميًّا التي تنضمّ للاتفاقية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للمملكة – باستثناء الجزء الثالث منها – في الأول من أيلول/سبتمبر 2024.

وتضع الاتفاقية إطارًا قانونيًّا موحدًا ومرنًا بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع.

وتشمل الاتفاقية، مجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها.

وذكرت الوكالة، أن "الاتفاقية تدعم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".

وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية في حزيران/يونيو الماضي.