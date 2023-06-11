ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 40.3%

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 بالمئة في أيار/مايو، من 38.6 بالمئة في نيسان/أبريل.

كما أظهرت البيانات أنه ارتفع 2.8 بالمئة على أساس شهري في أيار/مايو من 1.7 بالمئة في نيسان/أبريل.

وسجل التضخم ارتفاعات حادة، خلال العام الماضي، بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في آذار/مارس 2022، فضلًا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة، والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.

وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ آذار/مارس 2022، بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.

وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في كانون الأول/ديسمبر؛ للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.