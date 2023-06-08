السودان على شفا كارثة اقتصادية وإنسانية كبيرة

محمد عثمان أب لطفل كانا يعيشان حياة طبيعية دون خوف أو قلق؛ فالأب يخطط لابنه الذي لا يتجاوز 5 سنوات، مستقبلاً مشرقاً بالتعليم، إلا أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جعلته عاطلاً عن العمل، بعد أن توقفت عجلة الحياة الاقتصادية في العاصمة الخرطوم.

ويقول محمد عثمان لـ"إرم نيوز": "كنت أعمل في إحدى شركات الاستثمار بالخرطوم، ولكنني الآن عاطل عن العمل، بسبب الحرب التي قضت على أغلبية المؤسسات الخدمية وشلّت الحركة الاقتصادية في البلاد.. لا أستطيع توفير مطالب البيت، لذلك أرسلت أسرتي إلى ولاية الجزيرة لتكون في أمان".

وأوضح أن "الحالة الاقتصادية في البلاد شبه متوقفة، وكل مؤسسات الدولة لا تعمل، لذلك ارتفعت نسبة الفقر والبطالة إلى 85%.. و90% من المواطنين لا يستطيعون جلب مستلزماتهم اليومية بالكامل".

وأضاف: "تم تدمير كثير من الأسواق والبنوك والمصانع، وهذا ما أثر بصورة مباشرة على اقتصاد البلد وحياة المواطن الذي يعاني أصلاً من نار الحرب والمجاعة في نفس الوقت".