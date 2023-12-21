معظم أسواق الخليج تغلق على تراجع
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الخميس، بعد أن أنهت وول ستريت سلسلة مكاسب طويلة جاءت مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة وتكهنات بشأن تخلي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن سياسة التشديد النقدي.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار وتسترشد بتحركات المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية؛ ما يجعل المنطقة عرضة للتأثر بشكل مباشر بالتشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.
وهبط المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.7 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة لومي لتأجير السيارات 3.1 %، وكذلك انخفاض سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.3 %، إلا أن المؤشر السعودي سجل مكاسب للأسبوع الرابع وصعد 0.7 %.
وفي دبي، نزل المؤشر الرئيسي 0.2 % متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.7 %.
وقال هاني أبو عاقلة كبير محللي السوق في "إكس.تي.بي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتوقعات المتغيرة فيما يتعلق بالسياسة النقدية يمكن أن تؤثر على أداء السوق خلال جلسات التداول المقبلة".
وخالف المؤشر الرئيسي في قطر الاتجاه وزاد 0.8 بالمئة بقيادة سهم مصرف قطر الإسلامي الذي ارتفع 1.7%. وفي البحرين أغلق المؤشر الرئيسي على استقرار عند 1918 نقطة.
وفي عُمان أنهى المؤشر الرئيسي التداولات متراجعا 0.7 % إلى 4562 نقطة، فيما أغلق المؤشر الرئيسي بالكويت منخفضا 0.2 % عند 7491 نقطة.