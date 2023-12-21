معظم أسواق الخليج تغلق على تراجع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الخميس، بعد أن أنهت وول ستريت سلسلة مكاسب طويلة جاءت مدفوعة بتوقعات خفض أسعار الفائدة وتكهنات بشأن تخلي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن سياسة التشديد النقدي.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار وتسترشد بتحركات المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية؛ ما يجعل المنطقة عرضة للتأثر بشكل مباشر بالتشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.7 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم شركة لومي لتأجير السيارات 3.1 %، وكذلك انخفاض سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.3 %، إلا أن المؤشر السعودي سجل مكاسب للأسبوع الرابع وصعد 0.7 %.

وفي دبي، نزل المؤشر الرئيسي 0.2 % متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.7 %.