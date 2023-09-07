الأسوأ منذ الخمسينيات.. بريطانيا تشهد انخفاضا في مستويات المعيشة

وأشارت إلى أن دخل الأسرة النموذجية في سن العمل سيكون أقل بنسبة 4% للسنة المالية 2024-2025 عما كان عليه قبل 5 سنوات، مضيفة: "المجلس التشريعي الحالي في طريقه لأن يكون الأسوأ على الإطلاق ربطا بالتغييرات في مستويات المعيشة منذ الخمسينيات على الأقل".

وشددت على أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي يجب إجراؤها بحلول بداية العام 2025، فإن ذلك قد يضع المحافظين الموجودين في السلطة في موقف صعب، لأنّه منذ الستينيات، لم يكن هناك أي مثال لحكومة احتفظت بأغلبيتها مع مثل هذا النمو الضعيف في الدخل.

يأتي ذلك، في وقت قالت فيه غرف التجارة البريطانية إن اقتصاد المملكة المتحدة لا يزال على المسار الصحيح لتجنب الركود، موضحة أن هذا لن يُحدث فرقا يذكر بالنسبة لمعظم البريطانيين.

من جانبها توقعت "فيكي برايس" من المجلس الاستشاري الاقتصادي لغرف التجارة في المملكة المتحدة، أن يكون النمو قريبا جدا من الصفر لمدة 3 سنوات، مبينة أن السياق الاقتصادي في المملكة المتحدة سيظل يبدو وكأنه ركود بالنسبة لمعظم الأفراد والشركات.

يشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة أدى إلى انخفاض قياسي في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه قد يعطي دفعا للراغبين في شراء أول منزل لهم، وفق دراسة أجراها مركز "ريزولوشن" أيضا منتصف تموز الماضي.