رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية 33 مليار دولار في 2022

كشفت إحصائية سعودية حديثة أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022م بلغ 775 مليار ريال (32.52 مليار دولار)، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ذات العام 122 مليار ريال، وهو رقم معدل بالزيادة مقارنة مع 8 مليارات دولار وفقا لما نُشر في السابق.

تأتي تلك البيانات في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات اعتمدتها المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن "المستثمرين يدخلون السوق السعودية بثقة، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجماً في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر عشرين اقتصادٍ في العالم، ولأن السوق السعودية تتميز بالنمو السريع، والموقع الإستراتيجي، الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطةٍ ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه".