زيادة بمعدل تهريب الوقود الإيراني إلى باكستان

قال اتحاد تجار المواد البترولية في باكستان لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن بعض التجار أشاروا إلى زيادة معدل تهريب الوقود الإيراني إلى باكستان، قائلين إن ما يصل إلى 35 % من الديزل المباع في البلاد وصل بشكل غير قانوني من إيران.

وأضاف الاتحاد أن تهريب الوقود في الماضي كان يقتصر على إقليم بلوخستان الباكستاني، لكنه انتشر الآن في باقي أنحاء البلاد.

وطلبت وزارة الطاقة الباكستانية في أبريل نيسان من قوات الأمن اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة تهريب الوقود من إيران، وفقا لمذكرة رسمية اطلعت عليها رويترز.

وأضافت المذكرة أن مبيعات الديزل تراجعت "بأكثر من 40 %" بسبب المنتجات المهربة.

وتلبي باكستان معظم احتياجاتها من الوقود من الشرق الأوسط، لكن يتم تهريبه أيضا عبر حدودها الغربية مع إيران.