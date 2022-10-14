مخاوف انقطاع الكهرباء تدفع البريطانيين لشراء مولدات كهربائية وملابس ثقيلة

يستعد البريطانيون لاحتمالات انقطاع الكهرباء بتخزين المولدات والمشاعل المحمولة، بالإضافة إلى الشموع والألبسة الشتوية، والملابس الداخلية الحرارية.

وحذرت شبكة الكهرباء الوطنية هذا الشهر من أن بريطانيا قد تواجه انقطاعاً مخططاً للتيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات عن المنازل والشركات هذا الشتاء إذا لم تستطع استيراد الكهرباء من أوروبا، وهي تسعى لجلب ما يكفي من الواردات لتزويد محطات الطاقة التي تعمل بالغاز والوقود.

وقالت شركة "تولستيشن" التابعة لـ"ترافيس بيركينز"، أكبر شركات بيع التجزئة في مجال أدوات البناء في بريطانيا اليوم الجمعة، إن مقارنة البيانات بين أول 11 يوماً من أكتوبر تشرين الأول 2021 ونفس الفترة من هذا العام، كشفت زيادة بنسبة 203% في مبيعات المولدات، وزيادة بنسبة 43% في مبيعات المشاعل.

وقال متحدث باسم "تولستيشن": "على الرغم من أنه ليس من المؤكد أن الشبكة الوطنية ستلجأ إلى قطع التيار الكهربائي هذا الشتاء، فمن الواضح أن العملاء يستعدون لهذا السيناريو الأسوأ"، مشيراً إلى أنه يمكن استخدام المولدات لتشغيل المعدات الكهربائية مثل المصابيح وأجهزة التدفئة والتلفزيونات.

وتتفق بيانات "تولستيشن" مع تقرير صدر هذا الأسبوع عن شركة "كانتار" لأبحاث السوق ذكر أن البريطانيين "يخزنون الشموع والأغطية الثقيلة".

كما ذكرت سلسلة "جون لويس" للمتاجر متعددة الأقسام الأسبوع الماضي، أن الناس "يخزنون ملابس داخلية حرارية وقفازات وأردية".

من جهتها، ذكرت هيئة تنظيم الطاقة "أوفجيم"، أنه يتعين على الأسر البريطانية "خفض استخدام الغاز والكهرباء قدر المستطاع للمساهمة في تقليص التكاليف وتقليل احتمال قطع الكهرباء".