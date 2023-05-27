أردوغان يعد الأتراك باكتشافات نفطية قبل جولة الإعادة غدًا
وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطني بلاده باكتشافات نفطية جديدة، قبل يوم من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة غداً الأحد.
وقال أردوغان إن هناك بشرى قريبة بخصوص اكتشافات جديدة في ولايتي أوردو وريزة المطلتين على البحر الأسود شمالي البلاد.
وأضاف في تصريحات أدلى بها لقناة "أ خبر" المحلية، مساء الجمعة أنه "يوجد في إحداهما الغاز الطبيعي، والنفط في الأخرى".
وأشار إلى أنه في "حال العثور على احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط في هاتين الولايتين، فإن ذلك سيزيد من استطاعتهما بشكل كبير"، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول" الرسمية.
ولفت إلى إمكانية اكتشاف كميات كبيرة في حقل صقاريا (جنوب البحر الأسود)، الذي سبق أن تم الإعلان عن اكتشاف 711 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي فيه.
ولا يزال يتعين على أردوغان الفوز في جولة الإعادة يوم غدٍ الأحد، على منافسه كمال كليجدار أوغلو، بعد أن حصل الأول على 49.5% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، فيما حصل الثاني على 44.8%.
أما المرشح الثالث سنان أوغان فحصل على 5.1% في الجولة الأولى وأعلن عن دعمه لأردوغان في جولة الإعادة.
ومن شأن فوز أردوغان في الانتخابات أن يرسخ حكمه الذي غيّر فيه ملامح تركيا وأعاد تشكيل الدولة العلمانية التي تأسست منذ 100 عام لتلائم رؤيته المتدينة، بينما أحكم قبضته على السلطة في ما يعتبره المعارضون توجهاً نحو حكم سلطوي، وفق "رويترز".