أردوغان يعد الأتراك باكتشافات نفطية قبل جولة الإعادة غدًا
النفط والطاقة

أردوغان يعد الأتراك باكتشافات نفطية قبل جولة الإعادة غدًا

إرم نيوز

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطني بلاده باكتشافات نفطية جديدة، قبل يوم من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة غداً الأحد.

وقال أردوغان إن هناك بشرى قريبة بخصوص اكتشافات جديدة في ولايتي أوردو وريزة المطلتين على البحر الأسود شمالي البلاد.

هنالك إمكانية لاكتشاف كميات كبيرة في حقل صقاريا الذي سبق أن تم الإعلان عن اكتشاف 711 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي فيه
رجب طيب أردوغان

وأضاف في تصريحات أدلى بها لقناة "أ خبر" المحلية، مساء الجمعة أنه "يوجد في إحداهما الغاز الطبيعي، والنفط في الأخرى".

وأشار إلى أنه في "حال العثور على احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط في هاتين الولايتين، فإن ذلك سيزيد من استطاعتهما بشكل كبير"، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول" الرسمية.

ولفت إلى إمكانية اكتشاف كميات كبيرة في حقل صقاريا (جنوب البحر الأسود)، الذي سبق أن تم الإعلان عن اكتشاف 711 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي فيه.

ولا يزال يتعين على أردوغان الفوز في جولة الإعادة يوم غدٍ الأحد، على منافسه كمال كليجدار أوغلو، بعد أن حصل الأول على 49.5% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، فيما حصل الثاني على 44.8%.

أردوغان يعد الأتراك باكتشافات نفطية قبل جولة الإعادة غدًا
أردوغان يمضي قدما للبقاء في السلطة لعقد ثالث

أما المرشح الثالث سنان أوغان فحصل على 5.1% في الجولة الأولى وأعلن عن دعمه لأردوغان في جولة الإعادة.

ومن شأن فوز أردوغان في الانتخابات أن يرسخ حكمه الذي غيّر فيه ملامح تركيا وأعاد تشكيل الدولة العلمانية التي تأسست منذ 100 عام لتلائم رؤيته المتدينة، بينما أحكم قبضته على السلطة في ما يعتبره المعارضون توجهاً نحو حكم سلطوي، وفق "رويترز".

تركيا
الانتخابات التركية

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