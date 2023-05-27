أردوغان يعد الأتراك باكتشافات نفطية قبل جولة الإعادة غدًا

وأضاف في تصريحات أدلى بها لقناة "أ خبر" المحلية، مساء الجمعة أنه "يوجد في إحداهما الغاز الطبيعي، والنفط في الأخرى".

وأشار إلى أنه في "حال العثور على احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط في هاتين الولايتين، فإن ذلك سيزيد من استطاعتهما بشكل كبير"، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول" الرسمية.

ولفت إلى إمكانية اكتشاف كميات كبيرة في حقل صقاريا (جنوب البحر الأسود)، الذي سبق أن تم الإعلان عن اكتشاف 711 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي فيه.

ولا يزال يتعين على أردوغان الفوز في جولة الإعادة يوم غدٍ الأحد، على منافسه كمال كليجدار أوغلو، بعد أن حصل الأول على 49.5% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، فيما حصل الثاني على 44.8%.