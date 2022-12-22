النفط يرتفع بأكثر من دولارين عقب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن المكاسب تقلصت بفعل عاصفة ثلجية من المتوقع أن تؤثر على السفر في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شباط فبراير 2.21 دولار أو 2.76% إلى 82.20 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار أو 2.7% إلى 78.29 دولار.