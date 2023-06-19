إسرائيل: عائدات حقل "غزة مارين" ستذهب للسلطة الفلسطينية

وقال إن "الاتفاق بشأن ذلك تم بين مصر والسلطة الفلسطينية، ومن المفترض على ما يبدو أن تسير الأمور على ما يرام مع السلطة الفلسطينية، لكن بحسب مصادر معنية بهذا الصدد، ليس هناك ما يضمن أن الأموال لن تتدفق إلى حركة حماس".

وامتنعت إسرائيل منذ سنوات عن الترويج للمشروع حتى تحقق انفراجًا في قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. لكن مسؤولين كبارًا في مكتب رئيس الوزراء قالوا، إن "قضية الأسرى والمفقودين كانت ولا تزال شرطًا لتطوير البنى التحتية في غزة. والأمر لا يتعلق بالبنية التحتية لغزة وإنّما باتفاق مع السلطة الفلسطينية ومصر، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأشار المسؤولون إلى أن جميع المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، أوصوا المستوى السياسي بالسماح بتنفيذ المشروع. كما أوصوا بالترويج لاتفاقية الغاز مع لبنان، لكن بعد ذلك لم يقبل نتنياهو وائتلافه الحكومي بالتوصية وعارضوا الاتفاق بشدة.

وكانت مسألة تطوير حقل غاز "غزة مارين"، عرضت على الحكومة السابقة برئاسة بينيت-لابيد خلال فترة الانتخابات، وأحيل القرار إلى الحكومة المقبلة. ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، تم فحص الموضوع من قبل الكنيست ومنسق العمليات الحكومية في الأراضي الفلسطينية، ومارس الأمريكيون ضغوطًا شديدة على إسرائيل لتنفيذ المشروع، ووافقت إسرائيل على ذلك الآن، وحسب التقديرات، فإن إسرائيل ستطالب مصر بضمانات بألّا تذهب العائدات إلى حماس.

وقال مسؤولون كبار في المعارضة، إن "الأمريكيين مارسوا ضغوطًا على نتنياهو، وطرحه المصريون على الطاولة كجزء من صيغة التفاهم إبان عملية "السهم الواقي" ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة، لكن هذا يعني أن هناك اعترافًا فعليًا بالسلطة الفلسطينية ككيان دولة. وإذا كان هناك اتفاق مكافآت، فهذا يعني أننا نتفق على أن المياه الإقليمية تابعة للسلطة الفلسطينية. لأن الدول فقط لديها مياه إقليمية".