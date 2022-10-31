جراء عملية تخريب.. توقف مؤقت لأحد خطي مصفاة الخرطوم

أعلن السودان، يوم الإثنين، عن توقف جزئي مؤقت للعمليات في واحد من خطي مصفاة الخرطوم السودانية، بسبب عملية "تخريب".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عن مدير عام مصفاة الخرطوم المهندسة منيرة محمود، قولها إن الجزء الخاص بتكرير خام مزيج النيل في مصفاة الخرطوم، أجبر على التوقف بسبب تخريب الخط الناقل للخام"، مشيرة إلى أن التخريب حصل في منطقة "الخرصانة".

وبينت منيرة أن مصفاة الخرطوم تتكون من جزأين، هما خط تكرير خام مزيج النيل، والجزء الآخر يعمل بخام الفولة، الذي بقي يعمل بصورة طبيعية.

وأكدت منيرة محمود، أنه تم إصلاح الخلل، مضيفة أن "مصفاة الخرطوم تعمل حاليا بصورة جيدة والمخزون مطمئن".

من جانبه، قال مدير عام الاستكشاف والإنتاج النفطي المهندس الطاهر أبو الحسن "كان هناك تخريب نتج عنه إيقاف الخط الناقل لمزيج النيل، ولكن تم إصلاح الخلل والضخ مستمر".

وبين أبو الحسن أن "الخط الناقل لمزيج النيل تقوم بإدارته شركة بتكو وهي إحدى شركات المؤسسة السودانية للنفط، محذرا من مخلفات التخريب والتي قد تسبب مشاكل بيئية للمنطقة".