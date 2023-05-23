روسيا تتوقع زيادة صادرات الطاقة إلى الصين بنسبة 40%

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن شحنات الطاقة الروسية إلى الصين ستنمو بنسبة 40 %، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى تعميق العلاقات مع بكين في مواجهة العقوبات الغربية.

وقال نوفاك، الذي سافر إلى شنغهاي ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في حديثه خلال منتدى الأعمال الروسي الصيني، إن الطاقة ركيزة أساسية للتعاون مع الصين، مضيفًا أنه يتوقع أن تنمو الإمدادات بنحو 40 % هذا العام.

وأضاف أن روسيا والصين تناقشان خططا للتعاون بشأن "توريد المعدات التكنولوجية الناقصة"، في إشارة إلى النقص الذي تعاني منه روسيا بسبب العقوبات.