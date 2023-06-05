أسعار النفط تقفز أكثر من دولارين للبرميل

قفزت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ساعات من إعلان تحالف "أوبك +" خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى اعتباراً من يوليو/ تموز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.29 دولار أو ما يعادل 3% لتسجل 78.42 دولار للبرميل عند الساعة 22:19 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.27 دولار أو ما يعادل 3.2% ليسجل 74.01 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولار للبرميل.