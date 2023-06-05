أسعار النفط تقفز أكثر من دولارين للبرميل

أسعار النفط تقفز أكثر من دولارين للبرميل

رويترز
رويترز

قفزت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد ساعات من إعلان تحالف "أوبك +" خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى اعتباراً من يوليو/ تموز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.29 دولار أو ما يعادل 3% لتسجل 78.42 دولار للبرميل عند الساعة 22:19 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في الجلسة عند 78.73 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.27 دولار أو ما يعادل 3.2% ليسجل 74.01 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 75.06 دولار للبرميل.

أسعار النفط
الخام الأمريكي

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