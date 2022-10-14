النفط يغلق متراجعًا بأكثر من 3% بفعل مخاوف الركود

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الجمعة، إذ فاقت مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط، خاصة في الصين، الدعم الذي تلقته من خفض "أوبك+" هدف الإنتاج خفضًا كبيرًا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار، أو 3.1%، لتبلغ عند التسوية 91.63 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 3.50 دولار، أو 3.9%، إلى 85.61 دولار.

وتأرجح كل من عقدي برنت، وغرب تكساس الوسيط بين الارتفاع والانخفاض لمعظم جلسة، اليوم الجمعة، لكن الأول انخفض خلال الأسبوع 6.4% والثاني 7.6%.

وسجل التضخم الأساس في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عامًا، مما يعزز الآراء القائلة إن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول مع خطر حدوث ركود عالمي.

ومن المقرر صدور قرار سعر الفائدة الأمريكي التالي في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأظهر استطلاع أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة استمرت في التحسن بشكل مطرد، في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن توقعات التضخم للأسر تراجعت قليلًا.