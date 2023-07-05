ارتفاع في أسعار النفط بفعل قرارات خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار خام برنت، اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، حيث تغلبت تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها السعودية وروسيا هذا الأسبوع على المخاوف المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي.

وارتفع خام برنت 45 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 76.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش بعد هبوطه بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة، وبعد أن كان قد أغلق مرتفعا 1.60 دولار أمس الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.91 دولار للبرميل، بارتفاع 2.12 دولار أو ثلاثة بالمئة عن إغلاق يوم الاثنين، إذ كان يوم الثلاثاء عطلة في الولايات المتحدة.

وما زال المستثمرون قلقين بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح أعمال تباطؤ نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم عن أثر خفض الإنتاج على الأسعار: "الغرض من هذه التدابير رفع أسعار النفط، لكن حالة القلق في الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي تؤدي إلى تثبيطها".