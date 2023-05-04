"الطاقة الدولية": أسواق الغاز العالمية تستعيد التوازن تدريجيا

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن أسواق الغاز العالمية تستعيد التوازن تدريجيًّا، ومع ذلك فمن المتوقع أن يظل المعروض شحيحًا في عام 2023 وسط انخفاض شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا.

وعانت أسواق الغاز الأوروبية والعالمية من صدمة كبيرة تتعلق بالإمدادات في عام 2022 عندما خفضت روسيا شحناتها من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80 في المئة؛ ما أدى إلى أزمة عالمية في قطاع الطاقة.

وساعد الطقس المعتدل والزيادة في صادرات الغاز الطبيعي المسال والانخفاض القوي في الطلب على الغاز في تخفيف حدة الصدمة، ليبقى المخزون في أوروبا عند مستوى 60%.