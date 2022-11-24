مقترح المفوضية الأوروبية لتحديد أسعار الغاز يواجه بانتقادات

ووفقا للشبكة، من المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، لمناقشة اقتراح الحد الأقصى للسعر.

ولفتت الشبكة إلى أن بولندا واليونان وبلجيكا من بين الدول التي تدعم الحد الأقصى، بينما كانت هولندا وألمانيا أكثر تشككا في فوائد هذا الإجراء.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي بشأن الاجتماع المقبل: "سيكون لقاء مع أناس غاضبين"، مضيفا أن المفوضية بحاجة إلى تقديم مزيد من الضمانات بشأن الكيفية التي لن يؤدي بها الإجراء إلى تشويه الأسواق.

وفي حديثها في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قالت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، إن "الاقتراح متوازن، وسيساعد الكتلة على تجنب الأسعار المرتفعة بشكل مفرط".