مقترح المفوضية الأوروبية لتحديد أسعار الغاز يواجه بانتقادات
أعربت دول أوروبية عن استيائها للحد الأقصى الذي اقترحته مفوضية الاتحاد لأسعار الغاز الطبيعي عند 275 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، والذي يهدف إلى منع ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين.
ولفتت شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية، الخميس، إلى أن وضع حد أقصى لأسعار الغاز كان أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل في أوروبا، وسط أزمة طاقة حادة نتيجة قرار روسيا قطع إمدادات الغاز عن القارة الأوروبية.
وقدم زعماء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27، دعما سياسيا للفكرة الشهر الماضي بعد عدة أشهر من المناقشات التي تخللها خلافات حادة، لكن بعض الدول تطالب بضمانات ملموسة قبل إعطاء الضوء الأخضر للاقتراح، بينما يقول البعض الآخر إن الحد الأقصى مرتفع للغاية.
وقال وزير البيئة والطاقة اليوناني، كوستاس سكريكاس، بعد ساعات من تحديد المستوى المقترح من قبل المفوضية الأوروبية: "سقف سعري عند هذا الحد ليس سقفا حقيقيا، وحدا أقصى عند 275 يورو ليس سقفا للسعر ولا أحد يستطيع أن يتحمل شراء الغاز بهذا السعر الباهظ لفترة طويلة، ونعتقد بالتأكيد أن الحد الأقصى للسعر الذي يقل عن 200 يورو بين 150 و 200 يورو سيكون أكثر واقعية".
ووفقا للشبكة، من المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس، لمناقشة اقتراح الحد الأقصى للسعر.
ولفتت الشبكة إلى أن بولندا واليونان وبلجيكا من بين الدول التي تدعم الحد الأقصى، بينما كانت هولندا وألمانيا أكثر تشككا في فوائد هذا الإجراء.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي بشأن الاجتماع المقبل: "سيكون لقاء مع أناس غاضبين"، مضيفا أن المفوضية بحاجة إلى تقديم مزيد من الضمانات بشأن الكيفية التي لن يؤدي بها الإجراء إلى تشويه الأسواق.
وفي حديثها في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قالت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، إن "الاقتراح متوازن، وسيساعد الكتلة على تجنب الأسعار المرتفعة بشكل مفرط".
بدورها، أعربت مجموعة بورصات الطاقة في أوروبا "يوروبكس"، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن قلقها البالغ بشأن آلية تصحيح السوق، بالنظر إلى أنها قد تؤثر على الاستقرار المالي وعلى أمن الإمدادات أيضا.
وقالت سيمسون، إن "الاقتراح المعروف باسم آلية تصحيح السوق أخذ هذا في الاعتبار، وإن المخاطر ضئيلة بالنسبة للإمداد".
وارتفعت أسعار الغاز لمستويات تاريخية بلغت 349.9 يورو لكل ميغاواط/ ساعة في أب/ أغسطس الماضي؛ بسبب قطع إمدادات الغاز الروسية.
وقالت سيمسون: "هذه ليست رصاصة فضية.. هذا الإجراء يوفر أداة قوية يمكننا استخدامها عندما نحتاج إليها".