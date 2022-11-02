"أكوا باور" السعودية توقع اتفاقًا لإنشاء مشروع كهرباء في مصر

وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة "أكوا باور" السعودية، اليوم الثلاثاء، لإنشاء مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر في الرياض، وفق بيان وزارة الطاقة السعودية.

وتتعلق المذكرة برغبة الطرفين بتنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط في مصر.

ويتضمّن الاتفاق إتاحة الأراضي اللازمة لإجراء القياسات والدراسات الفنية اللازمة للمشروع، وذلك تمهيدًا لمناقشة عقود المشروع النهائية.

وكان مجلس الوزراء المصري، أعلن يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عزم شركة "أكوا باور" السعودية تنفيذ مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في مصر.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار مشاريع التعاون بين الرياض والقاهرة.