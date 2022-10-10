أوكرانيا توقف صادرات الكهرباء جراء هجمات صاروخية روسية

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إنها ستوقف صادرات الكهرباء بعد الهجمات الصاروخية، التي شنتها روسيا على البنية التحتية للطاقة، اليوم الإثنين.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت "الهجمات الصاروخية اليوم، التي أصابت محطات المولدات الحرارية والكهرباء الفرعية، أجبرت أوكرانيا على تعليق صادرات الكهرباء اعتبارا من 11 أكتوبر 2022 لتحقيق الاستقرار في نظام الطاقة الخاص بها".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع القول إنها أصابت "جميع الأهداف المحددة" في هجوم صاروخي مكثف على الجيش الأوكراني والبنية التحتية للاتصالات والطاقة، صباح اليوم الإثنين.

كما قال الكرملين إن التفجيرات التي هزت كييف اليوم هي جزء مما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وكان قد توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتينفي، في وقت مُبكر من اليوم الإثنين، بأن الرد الروسي على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون "شديدا"، بعدما نفذت القوات الروسية ضربات صاروخية انتقامية على أنحاء أوكرانيا.

وذكر بوتين في مستهل اجتماع متلفز مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "لم يكن من الممكن ترك (الهجمات الأوكرانية) تمر من دون رد. إذا تواصلت، فسيكون الرد الروسي شديدا ومتناسبا مع مستوى التهديد".