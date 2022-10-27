تراجع مخاوف الركود ترفع أسعار النفط

ارتفع النفط بأكثر من دولار للبرميل عند الإغلاق يوم الخميس، مواصلا صعوده في اليوم السابق بنحو3 %، إذ طغى التفاؤل بشأن صادرات النفط الخام الأمريكية القياسية وإشارات على تلاشي مخاوف الركود على القلق بشأن ركود الطلب في الصين.

وأظهرت البيانات، صادرات خام أمريكية قياسية وهي علامة تبعث على الأمل على انتعاش الطلب.

وتلقت الأسعار دعما من توقعات بأن البنوك المركزية قد تكون على وشك نهاية دورات رفع أسعار الفائدة، وذلك بعد أن رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس.

وأغلق خام برنت مرتفعا 1.27 دولار أو 1.3 % إلى 96.96 دولار للبرميل بينما اختتم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات على ارتفاع 1.17 دولار أو 1.3 % إلى 89.08 دولار للبرميل.

وحدت المخاوف بشأن الطلب الصيني من ارتفاع الأسعار، إذ تخلى المستثمرون العالميون عن الأصول الصينية في وقت مبكر من هذا الأسبوع مع معاناة اقتصاد أكبر مستهلك للطاقة في العالم من سياسته الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا فضلا عن أزمة عقارات وتراجع ثقة السوق.