بوتين يحذر من "تداعيات خطيرة" لوضع سقف لأسعار النفط الروسي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من "تداعيات خطيرة" في حال فرض سقف على أسعار النفط الروسي، بينما ستُعلن دول عدّة مؤيّدة لمثل هذا الإجراء قرارها قريبا.

وقال بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق بيان للكرملين، إنّ "مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ العلاقات التجارية وستؤدي على الأرجح إلى تداعيات خطيرة على سوق الطاقة العالمية".

ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش، يوم الخميس، المحاولات الغربية لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأضافت الوكالة نقلا عن الكرملين أن بوتين أبلغ السوداني أن وضع حد أقصى للسعر سيكون له عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية.