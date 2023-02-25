بطاقة إنتاجية 200 ميغاواط.. تدشين أكبر محطة للطاقة الشمسية في الأردن

أعلن الأردن اليوم السبت، تدشين أكبر محطة للطاقة الشمسية في المملكة بالشراكة مع شركة مصدر الإماراتية، بطاقة إنتاجية 200 ميغاواط.

وقال الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الأردنية على "تويتر"، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة دشن بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، محطة بينونة للطاقة الشمسية، بالقرب من منطقة الموقر، كأكبر محطة من نوعها في المملكة بقدرة إنتاجية تصل إلى (200) ميغاواط.