بطاقة إنتاجية 200 ميغاواط.. تدشين أكبر محطة للطاقة الشمسية في الأردن
أعلن الأردن اليوم السبت، تدشين أكبر محطة للطاقة الشمسية في المملكة بالشراكة مع شركة مصدر الإماراتية، بطاقة إنتاجية 200 ميغاواط.
وقال الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الأردنية على "تويتر"، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة دشن بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، محطة بينونة للطاقة الشمسية، بالقرب من منطقة الموقر، كأكبر محطة من نوعها في المملكة بقدرة إنتاجية تصل إلى (200) ميغاواط.
وأضاف، أن المشروع سيسهم في توفير نصف حاجة الأردن من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كهدف استراتيجي تسعى المملكة لتحقيقه.
ولفت إلى أن محطة بينونة للطاقة الشمسية، تنتج أكثر من (560) ميغاواط / ساعة من الطاقة سنويًا، ما يكفي لتلبية احتياجات الطاقة السنوية لقرابة (160) ألف منزل.
وقال حساب رئاسة الوزراء على "تويتر"، إن المشروع يسهم أيضًا في دعم تحقيق أهداف المملكة المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ودعم عملية التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن المحطة تساهم في تفادي انبعاث (360) ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل تحييد الانبعاثات الناتجة عن ما يقارب (80) ألف سيارة من الطرقات.