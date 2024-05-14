ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقلص الإمدادات‎

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، وسط توقعات بتقلص الإمدادات في ظل تعطل محتمل للإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات، فضلا عن قوة الطلب وتخفيضات طوعية في الإنتاج، وفق "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا إلى 79.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1224 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 83.55 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى (آي.جي) في مذكرة إن "السوق تراقب حرائق الغابات في غرب كندا التي يمكن أن تعطل إمدادات النفط في البلاد".

ومع بدء موسم حرائق الغابات في كندا، تسابق رجال الإطفاء الاثنين لاحتواء حريق واحد في كولومبيا البريطانية واثنين في ألبرتا بالقرب من قلب صناعة النفط في البلاد. ولم يجر الإبلاغ عن أي اضطرابات تشغيلية.

لكن أليكس هودز، المحلل في شركة (ستون إكس) للسمسرة في الطاقة، قال إن الطاقة الإنتاجية لكندا البالغة 3.3 مليون برميل يوميا "من المرجح جدا أن تتأثر".

وارتفعت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية في جلسة التداول السابقة بفضل تحسن الطلب من الولايات المتحدة والصين.

وتوقعت مجموعة سائقي السيارات الأمريكية (إيه.إيه.إيه) ارتفاع الرحلات البرية في عيد العمال خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة من 25 إلى 27 مايو/أيار إلى أعلى مستوى منذ 2000.

وأظهرت البيانات الصينية في مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.

وواصلت السوق أيضا التفاعل مع تعليقات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأحد، التي قال فيها إن بغداد ستلتزم بتخفيضات الإنتاج الطوعية التي توصل إليها تحالف "أوبك+" في اجتماعه المقبل في الأول من يونيو/حزيران.

ويعدل الوزير بهذه التصريحات عن أخرى أدلى بها السبت قال فيها إن "العراق أجرى ما يكفي من التخفيضات الطوعية ولن يوافق على أي تخفيضات جديدة في الإنتاج".