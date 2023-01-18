وزير الاقتصاد السعودي من دافوس: أولويتنا تقليص الاعتماد على النفط
شدّد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم اليوم الأربعاء، على أن المملكة تسعى إلى تقليص اعتمادها على صادرات النفط، وقد أرسلت إلى منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس واحدا من أكبر الوفود للتأكيد على هذا التوجّه.
وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، قال الإبراهيم "نريد تقليص اعتمادنا على النفط... نريد تنويع اقتصادنا".
وأوفدت الرياض ثمانية من كبار مسؤوليها إلى المنتدى الذي يجمع نخب رجال الأعمال في إطار سعيها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والشراكات من خارج القطاع النفطي.
ومكّن ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا المملكة من تسجيل فائض في ميزانيتها العامة هو الأول منذ تسع سنوات، ما أعطاها الزخم المالي للتنمية الاقتصادية.
وقال الإبراهيم "لم يفت الأوان للقطاعات التي تبدأ من الصفر في السعودية. فالسياحة والثقافة والرياضة والترفيه قطاعات ستشكل ثروة تنوعية". وتابع "لكننا نهتم أيضا بقطاعات أخرى على غرار التعدين والصناعة لكي تكون أكثر تنافسية".
وشدّد الوزير على وجود "اهتمام كبير في النمو السعودي"، مشيرا إلى نمو بنسبة 8,5 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي العام الماضي على الرغم من أن الاقتصاد العالمي عموما واجه صعوبات.
وأمس الثلاثاء في دافوس، أعلن مسؤولون سعوديون عن مبادرة مشتركة مع منظمي المنتدى لتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المتقدّمة في البلاد عبر عالم ميتافيرس للواقع الافتراضي.