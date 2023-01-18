وزير الاقتصاد السعودي من دافوس: أولويتنا تقليص الاعتماد على النفط

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، قال الإبراهيم "نريد تقليص اعتمادنا على النفط... نريد تنويع اقتصادنا".

وأوفدت الرياض ثمانية من كبار مسؤوليها إلى المنتدى الذي يجمع نخب رجال الأعمال في إطار سعيها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والشراكات من خارج القطاع النفطي.

ومكّن ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا المملكة من تسجيل فائض في ميزانيتها العامة هو الأول منذ تسع سنوات، ما أعطاها الزخم المالي للتنمية الاقتصادية.