الاتحاد الأوروبي يوافق على سقف لأسعار الغاز

وحسب الوثيقة، فإنه يمكن بدء الحد الأقصى اعتبارا من 15 فبراير/شباط فصاعدا.

ويأتي الاتفاق بعد محادثات على مدى أسابيع بشأن الإجراء الطارئ الذي أحدث انقساما في الرأي بين دول التكتل في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواجهة أزمة الطاقة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتتولى جمهورية التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وترأست المفاوضات.

وكانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

ومنذ ذلك الحين، قطعت موسكو غالبية الغاز الذي كانت ترسله إلى أوروبا، ما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات قياسية.

وفي السياق، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلًا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الإثنين، أن "قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز اعتبارًا من 15 فبراير/شباط إنما هو هجوم على آلية تحديد السوق للسعر، وهو غير مقبول".