الاتحاد الأوروبي يوافق على سقف لأسعار الغاز
وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميجاوات/ ساعة.
وأظهرت وثيقة تورد تفاصيل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي، أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو لكل ميجاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام.
وحسب الوثيقة، فإنه يمكن بدء الحد الأقصى اعتبارا من 15 فبراير/شباط فصاعدا.
ويأتي الاتفاق بعد محادثات على مدى أسابيع بشأن الإجراء الطارئ الذي أحدث انقساما في الرأي بين دول التكتل في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواجهة أزمة الطاقة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتتولى جمهورية التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وترأست المفاوضات.
وكانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل عمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.
ومنذ ذلك الحين، قطعت موسكو غالبية الغاز الذي كانت ترسله إلى أوروبا، ما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات قياسية.
وفي السياق، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلًا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الإثنين، أن "قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز اعتبارًا من 15 فبراير/شباط إنما هو هجوم على آلية تحديد السوق للسعر، وهو غير مقبول".