تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع؛ بسبب استهلاك المصافي وارتفاع الصادرات، بينما ارتفعت مخزونات البنزين على نحو غير متوقع؛ بسبب الطلب المخيب للآمال.

وتراجعت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل/ نيسان إلى 466 مليون برميل، أي أكثر بأربعة أمثال من توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز"، حيث توقعوا تراجعها 1.1 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بواقع 1.1 مليون برميل، الأسبوع الماضي.

وقالت، إن استهلاك مصافي التكرير للخام زاد 259 ألف برميل يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية إلى 91 بالمئة من إجمالي سعتها.

وأضافت أن مخزونات البنزين الأمريكية صعدت 1.3 مليون برميل إلى 223.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 1.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بواقع 400 ألف برميل إلى 112.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 900 ألف برميل.

وأشارت إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع 1.74 مليون برميل يوميا.