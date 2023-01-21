باكستان تعتزم بدء استيراد النفط والغاز من روسيا في مارس

كانت الحكومة الباكستانية أعلنت أوائل كانون الأول/ديسمبر أن روسيا وافقت على تصدير النفط إلى باكستان بسعر مخفض.

يخضع النفط الخام الروسي منذ كانون الأول/ديسمبر لحظر بحري أوروبي، فضلا عن وجود سقف على سعره قرره الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، وهما إجراءان يهدفان إلى حرمان موسكو من إيرادات كبيرة.

ردا على ذلك، أعلنت روسيا أنها ستمنع اعتبارا من الأول من شباط/فبراير بيع نفطها إلى الدول الأجنبية التي تحدد سقفا للأسعار.

وتعاني باكستان نقصا في الطاقة منذ زمن طويل لكن مشاكلها في هذا المجال تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على خلفية الحرب في أوكرانيا.