انقطاعات غير مسبوقة للكهرباء في كييف
أعلنت أوكرانيا انقطاعا "غير مسبوق" في التيار الكهربائي في منطقة كييف مع تضرر منشآت الطاقة الأوكرانية بشدة جراء الضربات الروسية في الأسابيع الأخيرة.
وفقًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي ، فقد أربعة ملايين شخص في أوكرانيا الكهرباء نتيجة حملة القصف الروسية، وأصدر المسؤولون في العاصمة كييف تحذيرات من انقطاعات "غير مسبوقة" بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وكان زيلينسكي يتحدث بعد أن أعلنت روسيا أنها انتهت من استدعاء جميع جنود الاحتياط البالغ عددهم 300 ألف للقتال في ذلك أوكرانيا.
في غضون ذلك، عرضت الولايات المتحدة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، نتيجة للهجمات الروسية على البنية التحتية للبلاد للاستخدام المدني.
وأكد زيلينسكي في خطابه مساء الجمعة أن آثار الحملة الروسية كانت محسوسة في أنحاء البلاد بأكملها.
وقال: "حوالي 4 ملايين أوكراني يواجهون قيودًا الآن، من انقطاع التيار الكهربائي. نحن نفعل كل شيء حتى تتاح للدولة الفرصة للحد من انقطاع التيار الكهربائي هذا ".
وقبل حلول فصل الشتاء ، كانت القوات الروسية تهاجم أوكرانيا بضربات جوية تستهدف على وجه التحديد البنية التحتية للطاقة ودمرت ما لا يقل عن ثلث محطات الطاقة في البلاد.
وحذرت شركة "DTEK " مزود الطاقة لمنطقة كييف، الجمعة، من أنه بسبب الهجمات الروسية، سيتعين عليها تنفيذ انقطاع التيار الكهربائي "غير المسبوق" هناك من أجل منع انقطاع التيار الكهربائي الكامل.
وأضافت أن "الانقطاعات الأكثر حدة وأطول ستطبق في الأيام المقبلة".