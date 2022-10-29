انقطاعات غير مسبوقة للكهرباء في كييف

أعلنت أوكرانيا انقطاعا "غير مسبوق" في التيار الكهربائي في منطقة كييف مع تضرر منشآت الطاقة الأوكرانية بشدة جراء الضربات الروسية في الأسابيع الأخيرة.

وفقًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي ، فقد أربعة ملايين شخص في أوكرانيا الكهرباء نتيجة حملة القصف الروسية، وأصدر المسؤولون في العاصمة كييف تحذيرات من انقطاعات "غير مسبوقة" بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وكان زيلينسكي يتحدث بعد أن أعلنت روسيا أنها انتهت من استدعاء جميع جنود الاحتياط البالغ عددهم 300 ألف للقتال في ذلك أوكرانيا.

في غضون ذلك، عرضت الولايات المتحدة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، نتيجة للهجمات الروسية على البنية التحتية للبلاد للاستخدام المدني.