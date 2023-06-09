نفط روسيا وآسيا.. طلب متزايد والدولار خارج المعادلة

تواصل موسكو استقطاب الأسواق الآسيوية لشراء موارد الطاقة الروسية، وبشكل خاص النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث توسعت صادرات النفط الروسي جغرافيًا مع ارتفاع أعداد الطلبات من قبل بعض الدول الآسيوية، خلال العام الماضي.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة المالية الروسية أنها ستستمر في البحث عن أدوات تسوية موثوقة وبديلة للدولار الأمريكي في التعاملات النفطية، وسط حديث غربي عن تشديد محتمل للعقوبات الاقتصادية على موسكو.

وبعد غزو القوات الروسية للأراضي الأوكرانية، في فبراير/شباط 2022، فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة طالت رجال أعمال وشركات وقطاعات اقتصادية، وكان نصيب الأسد من العقوبات موجها لقطاع النفط الروسي، ما حد من الصادرات النفطية الروسية خاصة لدول الاتحاد الأوروبي.

طلب آسيوي متزايد

أعلنت موسكو أنها استلمت في 2022 أكثر من 20 طلبا نفطيا معظمها من دول آسيوية، لتوريد النفط والمنتجات النفطية والغاز المسال، وفق ما أوردته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة.

ونشر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مقالا في مجلة "سياسة الطاقة" التابعة لوزارة الطاقة الروسية، تحدث فيه عن أن "تلك البيانات تعد مؤشرا واضحا وصريحا على وجود إمكانية كبيرة لتوسيع جغرافيا الصادرات النفطية الروسية لقارة آسيا بعيدا عن أوروبا"، التي أغلقت أبوابها بوجه موارد الطاقة الروسية.