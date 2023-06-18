موافقة إسرائيلية مبدئية على تطوير حقل "غزة مارين" للغاز

أعطت السلطات الإسرائيلية موافقتها المبدئية على تطوير حقل غاز "غزة مارين" قبالة قطاع غزة اليوم الأحد، معلنة أن الأمر سيتطلب تنسيقًا أمنيًا مع السلطة الفلسطينية ومصر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عند الإعلان عن الموافقة بشأن حقل الغاز، إن التقدم سيتوقف على "الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وكانت السلطة الفلسطينية كلفت في 1999 شركة "بريتش غاز" البريطانية بأعمال التنقيب على شواطئ قطاع غزة، وبعد عام، أُعلن عن اكتشاف حقل الغاز "مارين غزة1" الذي يبعد حوالي 30 كيلومترًا عن شاطئ غزة، ثم اكتشِف بالقرب منه حقل سمي "مارين غزة 2".