بعد زيارته "كاريش".. لابيد: إسرائيل ستصبح مصدرة إقليمية للغاز

وقال لابيد، إن "المنصة تمثل مستقبل الطاقة والاقتصاد لدولة إسرائيل"، متابعا أن "استخراج الغاز من كاريش سيخفض أسعار الطاقة في إسرائيل وسيجعلها مصدرة إقليمية للغاز، وسيساعد أوروبا على التعامل مع أزمة الطاقة".

ووصف لابيد استخراج الغاز من المنصة بـ "الإنجاز العظيم لإسرائيل"، مؤكدا أنه سيساهم في تخفيض غلاء المعيشة.

ووفق البيان، فإن لابيد تلقى إحاطة من مدير عام شركة "إنرجين" حول عملية استخراج الغاز من المنصة التي بدأت يوم الأربعاء الماضي.

وأشار البيان إلى أن لابيد زار غرفة التحكم وتحدث مع عمال الشركة الإسرائيليين، وصعد لنقطة مراقبة تطل على المنصة ومحيطها.

وحسب البيان، فإن "إسرائيل ستعمل على زيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم تصديرها للخارج، وذلك لمساعدة أوروبا في التعامل مع أزمة الطاقة التي تجتاحها".

الجدير ذكره، أن إسرائيل ولبنان وقّعتا، الخميس الماضي، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك إثر وساطة أمريكية؛ الأمر الذي يسمح للبلدين بالاستفادة من موارد الطاقة الموجودة بالبحر الأبيض المتوسط.