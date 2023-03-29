هبوط مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات الإدارة، وهي وكالة حكومية، أن مخزونات الخام تراجعت 7.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 473.7 مليون، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بزيادة قدرها 100 ألف.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.