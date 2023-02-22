النفط يخسر أكثر من 1% وسط مخاوف بشأن النمو

انخفض خام برنت بأكثر من 1 % في جلسة متقلبة، الثلاثاء، إذ طغى أثر المخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي العالمي على أثر انخفاض المعروض، ودفع ذلك المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح بعد مكاسب اليوم السابق.

وينصب التركيز في السوق المالية الأوسع نطاقًا على محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، غدًا الأربعاء، وذلك بعد أن زادت بيانات صدرت، مؤخرًا، من احتمالات الاستمرار برفع أسعار الفائدة لفترة أطول.