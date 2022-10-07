أوبك: الفائض عن خفض إنتاج النفط سيسمح بالتدخل في أزمات الطاقة العالمية
قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص لتلفزيون "العربية" اليوم الجمعة، إن القدرة الإنتاجية الفائضة عن خفض إنتاج النفط قد تسمح للتحالف بالتدخل في حال حدوث أزمات عالمية بقطاع الطاقة.
واتفق تحالف "أوبك+"، الذي يضم 13 دولة بالإضافة إلى 11 من حلفائها بقيادة روسيا، يوم الأربعاء على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، وهو ما قالت السعودية إنه أمر ضروري ردا على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من قرار "أوبك+" إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 على الرغم من القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة.
وبحلول (الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش) زاد خام برنت 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 94.75 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 88.78 دولار للبرميل.
وقال ستيفن برينوك من (بي.في.ام) للسمسرة في النفط: "سيكون من بين التداعيات الرئيسية لتخفيضات أوبك الأخيرة العودة المرجحة إلى سعر مئة دولار للنفط... إلا أن المكاسب ستكون محدودة في ظل تزايد العوامل الاقتصادية غير المواتية".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب أمس الخميس عن خيبة أمله بشأن خطط "أوبك+".
وذكر هو ومسؤولون آخرون أن الولايات المتحدة تدرس كافة البدائل الممكنة لمنع ارتفاع الأسعار.