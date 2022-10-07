أوبك: الفائض عن خفض إنتاج النفط سيسمح بالتدخل في أزمات الطاقة العالمية

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص لتلفزيون "العربية" اليوم الجمعة، إن القدرة الإنتاجية الفائضة عن خفض إنتاج النفط قد تسمح للتحالف بالتدخل في حال حدوث أزمات عالمية بقطاع الطاقة.

واتفق تحالف "أوبك+"، الذي يضم 13 دولة بالإضافة إلى 11 من حلفائها بقيادة روسيا، يوم الأربعاء على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، وهو ما قالت السعودية إنه أمر ضروري ردا على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.