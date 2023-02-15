تعاون إماراتي ياباني في مشاريع إزالة الكربون

قالت "جيرا"، أكبر شركة لإنتاج الطاقة في اليابان، اليوم الأربعاء إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" لاستكشاف فرص تطوير مشاريع إزالة الكربون مثل مشاريع الهيدروجين والأمونيا.

وأفادت "جيرا"، في بيان لها، بأنها وشركة الطاقة الإماراتية، ستدرسان تطوير مشاريع للطاقة الحرارية منخفضة أو معدومة الانبعاثات ومشاريع أخرى صديقة للبيئة في الشرق الأوسط بشكل أساسي.

والخطوة جزء من جهودهما للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري لمعالجة تغير المناخ عالميا.

وترى "جيرا" أن الشرق الأوسط، الغني بمصادر الطاقة المتجددة، قاعدة إنتاج واعدة للهيدروجين الأخضر والأمونيا وتهدف إلى إنشاء سلسلة إمداد عالمية تجمع بين تطوير الطاقة المتجددة على نطاق واسع والطاقة الحرارية الخالية من الانبعاثات.

وينتج الهيدروجين الأخضر عندما يتم تشغيل المحلل الكهربائي، المستخدم لتقسيم المياه، بالطاقة المتجددة.

وتستخدم الأمونيا كسماد وفي المواد الصناعية، ولكن تعتبر أيضا مصدرا للطاقة في المستقبل إلى جانب الهيدروجين، ولا ينبعث من الأمونيا ثاني أكسيد الكربون عند حرقها.

وتنتشر عمليات "طاقة" في قطاعي الطاقة والمياه عبر سبع دول بما في ذلك الإمارات وتهدف إلى إضافة 15 جيجاوات من القدرة الإنتاجية على المستوى الدولي وزيادة طاقتها إلى 30 جيجاوات محليا بحلول عام 2030.