"أدنوك" الإماراتية تسعى لزيادة استثماراتها في مصر

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، التعاون بين قطاع البترول المصري وشركة "أدنوك" الإماراتية.

وذكرت وزارة البترول المصرية في بيان اليوم الأربعاء، أن اللقاء جرى على هامش مشاركة الملا في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022".

وبحسب البيان، ثمن الملا اهتمام الشركات الإماراتية بضخ استثمارات كبيرة بالسوق المصرية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البترول والغاز، مرحبًا بزيادة استثمارات شركة "أدنوك" في قطاع البترول، خاصة في مجالات البحث والإنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات البترولية.

من جانبه، أشار الجابر إلى الأولوية التي توليها شركة "أدنوك" لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول المصري، والتي تتضمن دخول الشركة في مجال توزيع وتسويق المنتجات البترولية، لافتًا إلى رغبة الشركة في تعزيز وجودها بمجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز من خلال المشاركة مع كبرى شركات البترول العالمية التي تعمل في مصر، وفق البيان.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في الفعاليات الرسمية لمؤتمر المناخ COP27 من خلال تنظيم اليوم الخاص بمجال خفض الانبعاثات الكربونية، الذي يتم تنظيمه ضمن جدول أعمال المؤتمر للمرة الأولى على مدار المؤتمرات السنوية السابقة، إضافة إلى مناقشة أهمية التعاون للبناء على مخرجات ومكتسبات المؤتمر في ضوء استضافة الإمارات للدورة المقبلة COP28 العام المقبل.