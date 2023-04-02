دول بتحالف "أوبك+" تعلن عن خفض طوعي لإنتاج النفط
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، أن تلك الخطوة ستتم "بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة أن هذه الخطوة هي "إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول".
في ذات الإطار، أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية خطوة مماثلة للخطوة السعودية، بتخفيض إنتاجها للنفط طواعية لذات الفترة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية قوله إن الإمارات قررت أن "تخفض طوعاً إنتاجها النفطي بمقدار 144 ألف برميل يومياً، اعتباراً من مايو حتى نهاية 2023".
وأضاف أن هذا التخفيض الطوعي، الذي سيتم بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك +)، هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عقد في 5 أكتوبر 2022".
بدورها أعلنت كل من الكويت والعراق وعمان والجزائر أيضاً أنها ستخفض طواعية الإنتاج خلال الفترة الزمنية نفسها.
وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفالك أيضاً إن موسكو ستمدد خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.
وقال نوفاك في بيان: "بصفته مشاركا مسؤولا في السوق وكإجراء احترازي للتحوط ضد المزيد من تقلبات السوق، سينفذ الاتحاد الروسي خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023 من متوسطمستوى الإنتاج وفقا لتقييمات مصادر ثانوية لشهر فبراير".
ويعني ذلك أن روسيا مددت الآن خفض إنتاجها من النفط للمرة الثانية بعد التمديد الأول الذي أعلنه نوفاك في فبراير/ شباط.