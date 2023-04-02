دول بتحالف "أوبك+" تعلن عن خفض طوعي لإنتاج النفط

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، أن تلك الخطوة ستتم "بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة أن هذه الخطوة هي "إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول".