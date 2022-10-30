قطر للطاقة تعلن "كونوكو فيليبس" شريكا في مشروع توسعة حقل الشمال

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة اختيار شركة "كونوكو فيليبس" لتكون الشريك الثالث والأخير في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، وهو جزء من أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال سعد الكعبي في مؤتمر صحفي، إن كونوكو فيليبس ستحصل على حصة 6.25 % في المشروع.

محادثات مع لبنان

إلى ذلك، أفاد الكعبي بأن الشركة تجري محادثات مع الحكومة اللبنانية للاستحواذ على حصة 30 بالمئة في منطقة استكشاف بحرية، وتتفاوض أيضا مع توتال إنرجيز وإيني بهذا الشأن.

كان مصدران قد أبلغا رويترز الأسبوع الماضي أن توتال إنرجيز والحكومة اللبنانية توصلتا إلى اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية العملاقة السيطرة مؤقتا على منطقة الامتياز ويمهد الطريق لمفاوضات مع قطر بشأن حصة في مشروع الغاز.

وقال الكعبي: "نناقش ذلك مع حكومة لبنان والشركاء، توتال وإيني، من أجل المشاركة بنسبة حوالي 30 بالمئة في ملكية منطقة الاستكشاف.. في الوقت المناسب، عندما نضع اللمسات النهائية ويتحول ذلك بشكل أساسي إلى اتفاق، ونوقع هذا الاتفاق، سنعلن عنه".